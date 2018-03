LIVE! in NWA

March 2

Five Shot Jack — 8 p.m., Black Apple Crossing, Springdale.

Route 358 — 7 p.m., Brick Street Brews, Rogers.

Tyler Gregory — Chelsea’s Corner Cafe, Eureka Springs.

Randall King — 10 p.m., Choctaw Casino, Pocola, Okla.

The Last Poets — 7 p.m. Performance Lab. Crystal Bridges Museum, Bentonville.

Jeff Alvine — 7:30 p.m., Dickson Street Pub, Fayetteville.

Manic Focus — 9:30 p.m. Super Happy Fun Time Tour. George’s Majestic Lounge, Fayetteville. $15-$18.

September’s End — 7 p.m., JJ’s Grill, Bella Vista.

Take Cover — JJ’s Grill, Dickson Street.

Steve Dimmitt — 8:30 p.m., JJ’s Grill, Fayetteville.

Dropbox Drifters — 8:30 p.m., JJ’s Grill, Fort Smith.

Maud Crawford — 8:30 p.m., JJ’s Grill, Rogers.

Jon Dooly — 8 p.m., Levi’s Gastrolounge, Rogers.

VORE — 7:30 p.m, with Center of Disease, Tel Anorath, and Had Enough. Nomads Music Lounge, Fayetteville. $5-$8.

Johai Kafa — Stage Eighteen, Fayetteville. $8.

DJ Boyd — 10 p.m., Teatro Scarpino, Fayetteville.

Alicia Olatuja Quintet — 7:30 p.m., Walton Arts Center, Fayetteville. $30-$50.

March 3

Jimmy Wayne Garrett & Liberty Bell — 8 p.m., Black Apple Crossing, Springdale.

Opal Fly and Kapow — Chelsea’s Corner Cafe, Eureka Springs.

Christopher Titus — 9 p.m. standup comedy. Cherokee Casino, West Siloam Springs, Okla. $15.

Jovan Arellano — 7:30 p.m., Dickson Street Pub, Fayetteville.

The Magic of Music — 7 p.m., with Arkansas Winds Community Concert Band, and magician Joey Williams. Farmington High School.

Fenner Russell Memorial Music Series — 10:30 a.m. with SoNA. Fayetteville Public Library.

Brother Moses — 9 p.m. acoustic show. George’s Majestic Lounge, Fayetteville. $10-$15.

Sugar Creek — 7 p.m., JJ’s Grill, Bella Vista.

Jamie Wolfe & the Wranglers — JJ’s Grill, Dickson Street.

Maud Crawford — 8:30 p.m., JJ’s Grill, Fayetteville.

Wes Hart — 8:30 p.m., JJ’s Grill, Fort Smith.

Take Cover — 8:30 p.m., JJ’s Grill, Rogers.

Sara Evans — 9 p.m. for NWA Children’s Shelter Starlight Gala (6-10 p.m.). John Q. Hammons Center, Rogers. $250.

Randall Shreve — 8 p.m., Levi’s Gastrolounge, Rogers.

Benjamin Del Shreve — 6 p.m., Nomads Music Lounge, Fayetteville. $16-$25.

Brad Williams & the Dance Hall Prophets — 7 p.m., Rowdy Beaver on W. Van Buren, Eureka Springs.

Pinetop Renegades — 8 p.m.; Brad & Todd at noon. Rowdy Beaver Den, Eureka Springs.

Roby Pantall Jazz Duo — 6 p.m., Ruth Chris Lounge, Rogers.

Randall Shreve — 8 p.m., The Odd Soul, Springdale.

Shame — with Protomartyr, and The Phlegms. Smoke & Barrel Tavern, Fayetteville. $12-$15.

Royal Wade Kimes — 7:30 p.m., Sunrise Stage, Fayetteville. $20.

March 4

Jaron Myers — 7 p.m. standup comedy. Bike Rack Brewing Co., Bentonville. $7.

Borther Moses — 8:30 p.m., Puritan Coffee & Bar, Fayetteville. $15-$20.

Cliff Cash — 7:30 p.m. standup comedy. Stage Eighteen, Fayetteville. $7.50-$10.

March 5

Sprungbilly — Chelsea’s Corner Cafe, Eureka Springs.

Jeff Fox — 5 p.m., JJ’s Grill, Bella Vista.

Copelin Bates — JJ’s Grill, Dickson Street.

Darren Ray — 6 p.m., JJ’s Grill, Fayetteville.

Tony Alvarez — 6 p.m., JJ’s Grill, Fort Smith.

1st & 30 — 6 p.m., JJ’s Grill, Rogers.

March 6

Ryan Reichard — 5 p.m., JJ’s Grill, Bella Vista.

Jon Dooly — JJ’s Grill, Dickson Street.

Jeff Fox — 6 p.m., JJ’s Grill, Fayetteville.

Brett & Terri — 6 p.m., JJ’s Grill, Fort Smith.

Keith Nicholson — 6 p.m., JJ’s Grill, Rogers.

Jed Clampit — 7 p.m., Pesto Cafe, Fayetteville.

March 7

Rocket Coma — 8:30 p.m. with Hazemaze, and Ghost Cities. George’s Majestic Lounge, Fayetteville. $10.

Jon Dooly — 5 p.m., JJ’s Grill, Bella Vista.

Tony Alvarez — JJ’s Grill, Dickson Street.

Chris Bassett — 6 p.m., JJ’s Grill, Fayetteville.

Richard Burnett — 6 p.m., JJ’s Grill, Fort Smith.

Jeff Fox — 6 p.m., JJ’s Grill, Rogers.

Jerrod Mounce — Mojo’s Pints & Pies, Fayetteville.

March 8

Artinfusion: The Power of Lyrics — 6 p.m., Crystal Bridges Museum, Bentonville. Free.

Roby Pantall Jazz Duo — 6 p.m., Crystal Bridges Museum, Bentonville.

John Baumann — 9 p.m. with Brother and the Hayes. George’s Majestic Lounge, Fayetteville. $10-$12.

TJ Scarlett — 5 p.m., JJ’s Grill, Bella Vista.

Lukas Wigington — JJ’s Grill, Dickson Street.

Eric Miller — 6 p.m., JJ’s Grill, Fayetteville.

Jeff Fox — 6 p.m., JJ’s Grill, Fort Smith.

Chris Bassett — 6 p.m., JJ’s Grill, Rogers.

John Henry & Brennan — 8:30 p.m., Kingfish, Fayetteville.

Tony Redman — Mojo’s Pints & Pies, Fayetteville.

Please send info about your upcoming concerts and events to Jocelyn.

— Jocelyn Murphy

jmurphy@nwadg.com