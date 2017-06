Live Music

Events

THURSDAY, June 8

Dickson Street Pub, Fayetteville: 7:30 p.m., Taylor Kropp

George’s Majestic Lounge, Fayetteville: Lonely Hearts Club Band

J.J.’s Grill, Bella Vista: 5 p.m., Jocko

J.J.’s Grill, Fayetteville: 8:30 p.m., Fetts Folly

J.J.’s Grill on Dickson, Fayetteville: 8:30 p.m., Kaleb Cecil

J.J.’s Grill, Rogers: 8:30 p.m., Lazy Daisy

FRIDAY, June 9

Backspace, Fayetteville: 9 p.m., Leisure Club, Prahnas, White Guilt

Black Apple Crossing, Springdale: 8 p.m., Rozenbridge

Chelsea’s, Eureka Springs: Sad Daddy

George’s Majestic Lounge, Fayetteville: Boom! Kinetic, Got It Covered, Cate Brothers

J.J.’s Grill, Bella Vista: 7 p.m., Kaleb Cecil

J.J.’s Grill, Fayetteville: 8:30 p.m., Jukebox Cowboy

J.J.’s Grill on Dickson, Fayetteville: 8:30 p.m., EgoTrip

J.J.’s Grill, Rogers: 8:30 p.m., Wes Hart

Levi’s Gastrolounge, Rogers: 8 p.m., Blew Reed & the Flatheads

Smoke and Barrel, Fayetteville: Jesse Aycock, Lauren Barth, Paul Benjamin

SATURDAY, June 10

Backspace, Fayetteville: 9 p.m., The Phlegms, Moldilocks, Eraser Field

Chelsea’s, Eureka Springs: 9 p.m., Buddy Shute & the Motivators

George’s Majestic Lounge, Fayetteville: Frank Foster, Lainey Wilson

J.J.’s Grill, Bella Vista: 7 p.m., Dudley Jr.

J.J.’s Grill on Dickson, Fayetteville: 8:30 p.m., Wes Hart

J.J.’s Grill, Fayetteville: 8:30 p.m., Ocie Fisher

J.J.’s Grill, Rogers: 8:30 p.m., Take Cover

Levi’s Gastrolounge, Rogers: Trey O’Dell

Meteor Guitar Gallery, Bentonville: 8 p.m., Oreo Blue

Nomads Music Lounge, Fayetteville: 6 p.m.,, Cosmic Elegy, MEESH, Liquid Dropz, Phoenix Up, Medulla

Smoke and Barrel, Fayetteville: Greasy Tree, Defrance

SUNDAY, June 11

Dickson Street Pub, Fayetteville: 7:30 p.m., Love Jones 2.0

George’s Majestic Lounge, Fayetteville: St. Paul & The Broken Bones, Brick Fields Gospel Brunch

MONDAY, June 12

Chelsea’s Cafe, Eureka Springs: Sprungbilly

George’s Majestic Lounge, Fayetteville: Aliveone: Phishtribute

J.J.’s Grill, Bella Vista: 7 p.m., Lorie Jo Bridges

J.J.’s Grill on Dickson, Fayetteville: 8:30 p.m., Michael Cooper

J.J.’s Grill, Fayetteville: 8:30 p.m., Richard Burnett

J.J.’s Grill, Rogers: 8:30 p.m., Jason Boyd

TUESDAY, June 13

Chelsea’s, Eureka Springs: 9 p.m., Open Mic

Dickson Street Pub, Fayetteville: Mark Shields

George’s Majestic Lounge, Fayetteville: Morbid Angel

J.J.’s Grill, Bella Vista: 7 p.m., Whiskey Menders

J.J.’s Grill, Fayetteville: 8:30 p.m., Jeff Fox

J.J.’s Grill on Dickson, Fayetteville: 8:30 p.m., Anitra Jay

J.J.’s Grill, Rogers: 8:30 p.m., Russ Hutchison

Nomads Music Lounge, Fayetteville: 7 p.m., Open Mic

Stage Eighteen, Fayetteville: Opal Agafia

WEDNESDAY, June 14

Backspace, Fayetteville: 8 p.m., Apes of the State, The She, Sweet Darlin’

Bear’s Place, Fayetteville: Brick Fields Blues Therapy

J.J.’s Grill, Bella Vista: 5 p.m., Bill Flaspohler

J.J.’s Grill, Fayetteville: 8:30 p.m., Jeff Fox

J.J.’s Grill on Dickson, Fayetteville: 8:30 p.m., Liam Kyle Cahill

J.J.’s Grill, Rogers: 8:30 p.m., Jeff Fox

THURSDAY, June 15

Backspace, Fayetteville: 8 p.m., Blessed, Phlegms, Molasses Disaster

Chelsea’s, Eureka Springs: 9 p.m., Scott Ellison Trio

Dickson Street Pub, Fayetteville: 7:30 p.m., Sierra Star

George’s Majestic Lounge, Fayetteville: Jon Wolfe

J.J.’s Grill, Bella Vista: 5 p.m., Liam Kyle Cahill

J.J.’s Grill, Fayetteville: 8:30 p.m., Johnny Dale Roberts

J.J.’s Grill on Dickson, Fayetteville: 8:30 p.m., Lukas Wigington

J.J.’s Grill, Rogers: 8:30 p.m., Tony Alvarez

Rowdy Beaver Den, Eureka Springs: 7 p.m., Mark Shields Duo

Venues

28 Springs Restaurant, Siloam Springs: 524-2828, After 5 Bar & Grill, Rogers: 479-631-1114, American Legion Post 341, Bella Vista: 268-5090, Arsaga’s at the Depot, Fayetteville: 443-9900, Backspace, Fayetteville: https://www.facebook.com/backspacearts; Cathouse Lounge, Eureka Springs: 363-9976, Chancellor Hotel, Fayetteville: 442-5555, Chelsea’s, Eureka Springs: 253-6723, Cherokee Casino, West Siloam Springs, Okla.: 800-754-4111, Dickson Street Pub, Fayetteville: 935-3579, Downstream Casino, Quapaw, Okla.: 918-919-6000, El Matador, Fayetteville: 856-6950, Emelia’s Kitchen, Fayetteville: 527-9800, Fayetteville Underground, Fayetteville: 871-2722, George’s Majestic Lounge, Fayetteville: 442-4226, JJ’s Grill, Bella Vista: 802-6455, JJ’s Grill, Fayetteville: 443-0700, JJ’s Grill, Rogers: 372-4460, JR’s Lightbulb Club, Fayetteville: 444-6100; Levi’s Gastrolounge, Rogers: 372-6640; Little O’Oprey, West Fork: 839-2992, Mojo’s Pints and Pies, Fayetteville: 935-3459, Nomad’s Music Lounge, Fayetteville: 443-1832; The Perk, Fayetteville: 856-6382, Pesto Cafe, Fayetteville: 582-3330, Rowdy Beaver, Eureka Springs: 253-8544, Rowdy Beaver Den, Eureka Springs: 363-6444; Ryleigh’s, Fayetteville: 444-7324; Springdale Senior Center, Springdale: 713-0956, Smoke & Barrel Tavern, Fayetteville: 521-6880, Teatro Scarpino, Fayetteville: 966-7363, Willy D’s, Fayetteville: 443-7700.